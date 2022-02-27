Международный суд ООН в Гааге получил иск Украины против РФ

Международный суд ООН принял иск Украины против России из-за развязанной Москвой войны. Украинская сторона требует привлечь к ответственности российское руководство, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении суда.

"Украина подала вчера, 26 февраля, продала запрос о возбуждении дела против Российской Федерации в Международном Суде, главным судебным органом Организации Объединенных Наций в отношении спора, относящегося к толкованию, применения и выполнения конвенции о предотвращении и пресечении геноцида и наказания за него 1948 года ("Конвенция о геноциде")" , - говорится в документе.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о направлении в суд Гааги иска против России.