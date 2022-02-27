ОП: ВСУ отбили Волноваху, Мариуполь держится. Бердянск занят противником

Российские войска были выбиты из Волновахи в Донецкой области, куда заходили в воскресенье днем, но получили отпор от ВСУ. Мариуполь остается под контролем украинских сил, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом заявил во время ночного брифинга Алексей Арестович.

"Волноваху занял противник сегодня (в воскресенье, 27 февраля, - Ред.), сосредоточил усилия на месте основного удара, но благодаря контратаке Вооруженных Сил Украины Волноваху отбили. И там находятся сейчас наши войска. Они локализуют проблемы, которые южнее Волновахи. Мариуполь держится, никаких проблем" , - рассказал он.

Также в ОП подтверждают, что город Бердянск в Запорожской области в настоящее время занято российскими оккупационными войсками.