Беларусь проголосовала на "референдуме" за внесение правок в Конституцию

В Беларуси огласили результаты "референдума" о внесении правок в Конституции. В ЦИК его приняли состоявшимся, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центральной избирательной комиссии.

По словам главы ЦИК, за внесение изменений в Конституцию страны проголосовало 65,16% граждан.

"За внесение изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь проголосовало 4 440 813 человек, или 65,16% от общего количества участников. Против — 686 165 человек, или 10,07%" , - говорится в заявлении.

Всего, по предварительным данным, участие в референдуме приняли 5 359 471 человек, или 78,63% граждан.

Напомним, что РБК-Украина подробно рассказывала, какие изменения планируют внести в Конституцию Беларуси.

Также сообщалось, что Беларусь также может понести убытки за помощь РФ в войне с Украиной. Ее могут отключить от системы SWIFT.