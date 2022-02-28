Президент Еврокомиссии: Украина - одна из нас, мы хотим, чтобы они были в ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен счиает, что Украина должна вступить в Евросоюз. Об этом она заявила в интервью Euronews, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Она отметила, что считает Украину частью Евросоюза.

"Украина - одна из нас, и мы хотим, чтобы они были в Европейском Союзе" , - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Несмотря на то, что она поддержала членство Украины в ЕС, она не дала никаких указаний на то, что это будет быстрое вступление.