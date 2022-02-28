Зеленский и Джонсон обсудили поставки оборонительного оружия Украине
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор. Лидеры обсудили ситуацию с безопасностью и поставки оружия на фоне вторжения России, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.
Зеленский отметил, что кроме разговора с Джонсоном у него состоялась беседа с президентом Польши Анджеем Дудой. Глава государства отметил, что обсуждалась ситуация с безопасностью и совместные шаги по противодействию российской агрессии.
"Антивоенная коалиция в действии", - подчеркнул Зеленский.
В пресс-службе главы британского правительства отметили, что Джонсон намерен сделать все возможное для обеспечения доставки в Украину оборонительной помощи из Великобритании и от союзников.
При этом в ходе беседы Зеленский заявил премьеру Великобритании, что ближайшие 24 часа будут решающими для Украины. Лидеры договорились продолжить поддерживать контакты.