Арахамия: переговоры пойдут или в нужном направлении, или как русский корабль

Украина на переговорах с Россией, которые планируют провести в районе реки Припять на украинско-белорусской границе, или добьется своих интересов, или свернет данный переговорный процесс, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом говорится в заявлении главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

"Переговоры пойдут или в нужном Украине направлении, или как русский военный корабль" , - говорится в публикации.

Нардеп также считает, что вражескими действиями этой ночью оккупанты пытаются усилить свою переговорную позицию, как это" было в 2015 году в Минске".

Отметим, что фраза о "русском корабле" уже стала военным мэмом. Прозвучала она - как ответ украинских защитников острова Змеиный, который обстреливали оккупационные силы РФ, на предложение сложить оружие. Тогда пограничники послали противника на три буквы, заявив: "русский военный корабль - иди *****".