Госспецсвязи: в Киеве и Харькове снова раздаются взрывы

В Киеве и Харькове снова слышно взрывы. При этом до этого в течение нескольких часов в столице Украины было спокойно, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы специальной связи и защиты Украины.

В ночь с 27 на 28 февраля в Киеве относительно спокойно. Взрывы слышны не так часто, как было в первые ночи полномасштабного вторжения российских войск.

Около 4:00 в столице прогремел громкий взрыв, который отчетливо слышали жители Троещины.

Жители Харькова в сети сообщают о мощных взрывах, предварительно, звучащие в районе аэропорта. Позже было уточнено, что это были авиаудары в Изюме. Информации о возможных пострадавших в настоящее время нет.