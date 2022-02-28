ЕС ввел санкции против Центробанка России

Евросоюз ввел санкции против Центрального банка России из-за вторжения в Украину. Российскому регулятору запрещены операции связанные с управлением резервами и активами, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению российского регулятора" , - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ЕС включил в санкционные списки Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, главу МИД РФ Сергея Лаврова, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева и других российских политиков и чиновников. Кроме того, были введены ограничения против российских компаний оборонной сферы и ряда банков.