Госспецзвязи: в жилой дом в центре Чернигова попала ракета

В центре Чернигова ракета попала в жилой дом, в результате чего загорелись два этажа. О количестве пострадавших пока что ничего не известно, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы специальной связи и защиты Украины.

"В жилой дом в центре Чернигова попала ракета. Начался пожар, горят два нижних этажа. Количество травмированных пока неизвестно. Информация обновляется" , - говорится в сообщении.

Инцидент произошел около 2:45.

Напомним, российские оккупационные войска 27 февраля ракетным ударом уничтожили в Чернигове историческое здание областного молодежного центра (бывший кинотеатр им. Щорса), которое является памятником архитектуры.