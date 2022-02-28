Пентагон об угрозах РФ ядерным оружием: способны защитить себя и союзников

В Пентагоне ответили на угрозы президента России Владимира Путина о ядерном оружии. Как известно, 27 февраля Путин привел российские силы ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Об этом говорится в заявлении Министерство обороны США.

По словам чиновника Пентагона, имя которого ведомство не называет, официальные лица США не сомневаются в принятии Путиным таких решений.

"У нас нет оснований сомневаться в достоверности этих сообщений" , - сказал он.

Он также отметил, что это был ненужный шаг со стороны Путина, потому что Россия никогда не подвергалась угрозе со стороны НАТО и уж точно не со стороны Украины.

Эта эскалация, по его мнению, потому что потенциально задействуются силы, которые в случае просчета могут сделать ситуацию намного более опасной.

"Мы по-прежнему уверены в своей способности защитить себя, наших союзников и партнеров, в том числе в сфере стратегического сдерживания" , - сказал чиновник Минобороны США.

Напомним, что Путин приказал привести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.

Также сообщалось, что на угрозы Путина отреагировал Джонсон. Он считает, что это сделано для того, чтоб отвлечь внимание Запада от войны в Украине.