Российский "Аэрофлот" отменил все рейсы в Европу

Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" отменил все рейсы в Европу с 28 февраля. Компании придется вернуть деньги пассажирам за билеты, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Компания заявила, что в связи с ограничениями воздушного пространства с 28 февраля приостанавливает все рейсы в Европу.

"В связи с ограничениями воздушного пространства, введенными европейскими властями, "Аэрофлот" приостанавливает с 28 февраля 2022 года и до последующего уведомления полеты по сети европейских маршрутов" , - говорится в заявлении.

Перевозчик предложил клиентам, которые уже купили билеты в Европу, оформить возврат средств по месту покупки проездного документа.

Напомним, что Евросоюз закрыли небо для российских самолетов. Причиной решения стала война России в Украине.