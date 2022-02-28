Сухопутные войска: противник не смог прорваться в столицу

Ночью 28 февраля, на 5 сутки войны, российские войска продолжили попытки прорвать оборону Киева, но не смогли – ситуация в столице контролируемая, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ.

"Все попытки достичь цели российско-оккупационными войсками терпели неудачу. Колонны техники оккупанта уничтожались. Противник понес значительные потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены" , – заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ – командующий обороной Киева генерал-полковника Александр Сырский.

Он рассказал, что колонны российских войск неоднократно пытались штурмовать окрестности столицы. Но все передвижения сил противника находились под контролем и принимались своевременные решения.

По состоянию на утро 28 февраля, в столице Украины ситуация контролируемая. Сырский подчеркнул, что украинцы показали, что "умеют защитить свой дом от незваных гостей".