Резников: произошел излом, война стала европейской

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, как мир реагирует на войну нашей страны с Россией и помогает Украине одержать победу. По его словам, в мире почти не осталось безразличных стран, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Резников отмечает, что на четвертые сутки войны в Украине в мире произошло переосознание происходящего.

"Вчера произошел настоящий излом. Война стала Европейской. Ее наконец-то так осознали. Уже сейчас пол Европы собирает, упаковывает, везет нам оружие и средства бронезащиты" , - написал Резников.

По его словам, руг государств, оказывающих реальную помощь Украине, значительно увеличился.

"Увеличились ее масштабы. Европа уже предоставила временное убежище десяткам тысяч тех, кого мы хотим сохранить больше всего - нашим малышам и их мамам. Без всяких формальностей. Как своим" , - пишет Резников.

Он также отметил, что у Украины сейчас фактически нет границ с западными странами.