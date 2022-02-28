КГГА: с 8:00 в Киеве заработают продуктовые магазины и транспорт

В Киеве в понедельник в 8.00 завершится комендантский, час введенный в 17.00 в субботу, 26 февраля. В столице откроются продуктовые магазины, будет запущен коммунальный транспорт, сообщает Интерфакс-Украина.

"В Киеве с 08.00 заработают продуктовые магазины и коммунальный транспорт. Поезда метро будут курсировать гораздо реже, чем обычно. Просим не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости", – говорится в сообщении мэрии в Телеграм-канале в понедельник утром.

В КГГА подчеркнули, что в целом эта ночь прошла спокойно, было несколько столкновений и боев с диверсионно-разведывательными группами, но в эту ночь город больше готовился к обороне. В мэрии отметили, что после завершения комендатского часа жители столицы увидят на улицах города укрепления, противотанковые ежи и другие фортификационные сооружения.

"В столице продолжаются уличные бои практически в каждом районе города. Поэтому выходите только в случае крайней необходимости – когда нужно купить продукты или лекарства", – добавили в мэрии.

В КГГА призывают объединять усилия и помогать друг другу. Особое внимание следует уделять квартирам выехавших из города соседей, чтобы не допускать мародерства.