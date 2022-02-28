Лидеры США, Канады и ЕС обсудят Украину

Президент США Джо Байден соберет группу реагирования на ситуацию в Украине 28 февраля. Во встрече примут участие лидеры Франции, Германии, Канады, Италии, Японии, Польши, Румынии, Великобритании, Евросоюза и НАТО.﻿ Об этом, ссылаясь на пресс-службу премьер-министра Канады Джастина Трюдо, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

В сообщение уточняется, что сам Трюдо будет участвовать в переговорах с союзниками, которых собирает Байден.

"Премьер-министр примет участие во встрече, организованной президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом, с лидерами Франции, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии, Великобритании, Европейского союза и НАТО, чтобы обсудить Украину" , - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Трюдо выступит в Палате общин и сообщит о реакции Канады на ситуацию в Украине.