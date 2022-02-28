РГА: Бердянск оккупирован вражескими войсками

По состоянию на 7:00 28 февраля Бердянск Запорожской области оккупирован вражескими войсками, сообщает Левый берег.

Об этом говорится в сообщении Бердянской районной государственной администрации.

Отмечается, что вражеская техника наблюдается в разных общинах. С вечера местные жители Осипенковской общины сообщали о "рейдах" оккупантов по домам в поисках телефонов.

"В Бердянске во время операции по захвату города пострадали два человека: один убит, другой ранен. По имеющейся информации, пострадавшие - охранники предприятия "Бердянские жатки". Бердянский отдел полиции расформирован. Городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами. Часть коммунальных служб работает. Городской транспорт остановился" , - сообщили в райгосадминистрации.

Ночью местные фиксировали перемещение техники по городу. Утром в Осипенковской общине также началось движение.

Имеются периодические проблемы со связью.