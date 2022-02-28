Генштаб: российская армия снизила темпы наступления

По состоянию на утро понедельника, 28 февраля, российская армия снизила темпы наступления, украинские военные успешно отражают все атаки, сообщили﻿ в Генеральном штабе ВСУ.

"Российские оккупанты снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины" , – говорится в сообщении.

Во время воздушно-наступательной операции противник продолжил нанесение огневого поражения военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками (силами), объектам системы ПВО, важным критическим объектам инфраструктуры, населенным пунктам и подразделениям в районах обороны.

Так, в нарушение норм Международного гуманитарного права оккупанты нанесли ракетный удар по жилым домам в городах Житомир и Чернигов, однако "все попытки российских захватчиков по достижению цели военной операции потерпели неудачу".

"Удается успешно отражать атаки батальонно-тактических групп еще на подступах, заставляя врага отказываться от наступления. По состоянию на сегодняшний день артиллерийским огнем только одной из украинских бригад уничтожено более 5 колонн вражеской техники и живой силы противника" , – сообщают военные.

В Генштабе подчеркнули, что противник деморализован и несет большие потери. Отмечены частые случаи дезертирства и неповиновения.

"Враг понял, что пропаганда и реальность разнятся. Оккупанты нас боятся" , – говорится в сообщении. ﻿