Bloomberg: Societe Generale и Credit Suisse приостановили финансирование торговли сырьем из России

ING и Rabobank также ограничили сделки, связанные с Россией и Украиной. Банки опасаются, что могут последовать новые санкции против российского бизнеса, сообщает ПроФинанс.

Банки Societe Generale и Credit Suisse приостановили финансирование торговли сырьевыми товарами из России, поскольку ситуация на Украине усилила опасения по поводу расширения санкций, пишет Bloomberg со ссылкой на конфиденциальные источники. Указанные два банка — главные финансисты товарных торговых домов, больше не предоставляют деньги, необходимые для перевозки сырья, такого как металлы и нефть, из России. Банки обеспокоены тем, что будущие санкции могут включать энергоносители или полное исключение России из системы международных платежей SWIFT.

На данный момент санкции не касаются поставок энергоносителей из России. Сразу после того, как Россия начала военную операцию в Украине, нефть преодолела отметку в 100 долларов за баррель, европейский природный газ подорожал на рекордные 62%, а алюминий достиг рекордного уровня. По словам источников, решение Societe Generale и Credit Suisse сократить финансирование было принято до нового раунда санкций в отношении SWIFT.

Голландские банки ING и Rabobank также ограничивают кредитование сделок, связанных с перемещением товаров из России и Украины.

Societe Generale не закрывает свой офис в России, поскольку это отдельная структура от остальной части банка, в то время как Credit Suisse будет рассматривать возможность финансирования подразделений российских компаний за пределами страны в каждом конкретном случае персонально.