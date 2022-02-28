Норвежская Equinor начинает выход из российских СП

Совет директоров норвежской государственной энергетической компании Equinor (ранее Statoil) принял решение прекратить новые инвестиции в Россию и начать процесс выхода из российских совместных предприятий Equinor, говорится в релизе компании в воскресение, сообщает Интерфакс-Украина.

"В сложившейся ситуации мы считаем нашу позицию несостоятельной. Теперь мы прекратим новые инвестиции в наш российский бизнес и начнем процесс выхода из наших совместных предприятий в соответствии с нашими ценностями", – приводятся в сообщении слова президента и генерального директора Equinor Андерса Опедала.

В начале этой недели Equinor также представит обязательства по финансированию гуманитарной деятельности в регионе.

Компания напоминает, что работает в России более 30 лет и заключила соглашение о сотрудничестве с государственной "Роснефтью" в 2012 году.

"У нас есть сотрудники как из Украины, так и из России, и мы гордимся тем, как наши люди из разных слоев общества и национальностей сотрудничают – с взаимным уважением, как одна команда в Equinor", – отметил Опедал.

В сообщении указывается, что Equinor действует в соответствии с санкциями Норвегии, Европейского Союза и США, поддерживает тесные контакты с властями Норвегии, ЕС, США и других стран и будет продолжать соблюдать любые новые санкции, касающиеся деятельности компании.

На конец 2021 года внеоборотные активы Equinor в России составляли $1,2 млрд.