Google Maps заблокировал в Украине некоторые функции для безопасности
Google Maps заблокировал в Украине некоторые функции. В компании отмечают, что это необходимо для безопасности украинцев во время вторжения России, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.
Речь идет о двух функциях, которые предоставляют пользователям информацию в режиме реального времени.
Отключенные функции включают наложение трафика в режиме реального времени на Google Maps. Одну из них использовали для того, чтоб наблюдать за конфликтом издалека. Вторая функция Live Busyness показывает, насколько популярным может быть местоположение в данный момент времени.
"Google внесла изменения, чтобы обеспечить безопасность украинцев, и после консультаций с местными властями", - заявила компания.
По словам Google, обновления трафика по-прежнему доступны в Украине при использовании режима навигации Google Maps.