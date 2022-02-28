Пропаганда РФ случайно опубликовала подготовленный материал о победе над Украиной

На российском ресурсе "РИА Новости" вышла статья, которая рассказывала о "конце операции" российских войск в Украине и возвращении Киева в лоно "русского мира". В общем доступе материал пробыл порядка получаса, чего хватило, чтобы всемирная сеть "запомнила" его, сообщает Зеркало недели.

Статья сохранилась в вэб-архиве.

В материале ярко показано как именно видели, до поражений армии РФ в Украине, российские идеологи будущее России после ее вероломного нападения на нашу страну. И какое место в этом плане отводилось Украине и украинцам.