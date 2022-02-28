В Японии заявили об оккупации Россией южных Курил

Россия оккупировала противоречащую международному праву южную часть Курильских островов, как и нападение на Украину. Об этом в понедельник, 28 февраля, во время дебатов в парламенте Японии заявил директор департамента Европы японского МИДа Хидеки Уяма, сообщает Левый берег.

"Северные территории (так в Токио называют южную часть Курил. – Ред.) оккупированы, и мы считаем, что это противоречит международному праву, как и совершаемое в данный момент нападение российской армии в Украину", – заявил японский дипломат.

Власти Японии в последние годы воздерживались от термина "оккупация", описывая ситуацию вокруг южных Курил, и ограничивались заявлением, что "на эти острова распространяется японский суверенитет" . На официальном сайте Олимпиады-2020, состоявшейся в Токио, острова Южные Курилы были обозначены как территория Японии на интерактивной карте.

Все острова Южных Курил входят в состав Сахалинской области России, и все, кроме Урупа, обжалуются Японией.