"Укрзализныця" сообщила, какие эвакуационные рейсы назначены на сегодня
"Укрзалізниця" возвращается к системному формированию графика движения, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".
"Учитывая военное положение в стране и ограничение комендантским часом, некоторые рейсы претерпели изменения. График может меняться в зависимости от оперативной ситуации, кроме того "Укрзалізниця" будет добавлять эвакуационные рейсы", — говорят в ведомстве.
28 февраля запланированы следующие рейсы по станции Киев:
- 738 Киев Пассажирский-Запорожье — 11:50;
- 045 Ужгород-Краматорск — 12:06;
- 114, 142 Лиман-Львов — 13:34;
- 749 Киев Пассажирский-Ивано-Франковск — 14:07;
- 769 Киев Пассажирский-Каменец-Подольский — 14:25;
- 055 Киев Пассажирский-Рахов — 15:02;
- 013 Киев Пассажирский-Солотвино — 17:12;
- 740 Киев Пассажирский-Кривой Рог Главный — 17:22;
- 790 Киев Пассажирский-Кропивницкий — 17:42;
- 792 Киев Пассажирский-Кременчуг — 17:42;
- 726 Киев Пассажирский-Харьков-Пассажирский — 18:03;
- 081 Киев Пассажирский-Ужгород — 18:30;
- 067 Киев Пассажирский-Варшава Вс — 18:48.
Дополнительно назначено: 715 Киев Пассажирский-Львов, 20:00.
Кроме того, в течение дня в зависимости от потока пассажиров планируется назначить дополнительные эвакуационные рейсы из столицы в Закарпатье, Волынь и Буковину с возможностью хабовой пересадки в Румынию, Венгрию и Польшу.
Расписание поездов по Харькову:
- 046 Краматорск-Ужгород — 12:36;
- 723 Харьков-Пассажирский-Киев Пассажирский — 15:00;
- 114, 142 Львов-Лиман — 14:39;
- 015 Харьков-Пассажирский-Рахов — 15:09;
- 077 Харьков-Пассажирский-Мариуполь — 16:23;
- 795 Харьков-Пассажирский-Днепр-Главный — 19:27;
- 021 Харьков-Пассажирский-Трускавец — 20:15;
- 38 Лиман-Хмельницкий — 21:26;
- 007 Харьков-Пассажирский-Одесса Главный 21:43;
- 045 Ужгород-Краматорск — 22:40.
Для улучшения обслуживания пассажиров вместо электропоездов № 7603/7604 и № 7605/7606 сообщением Львов – Перемышль – Львов, которые отправлялись из Львова соответственно в 00:40 и 05:27, назначены электропоезда сообщением Львов – Чоп – Львов.
На вокзале в Чопе создан транспортный хаб. Со станции Чоп в Загонь (Венгрия) продолжает курсировать ежедневно 9 пар поездов.
В 13:30 запланирован рейс Львов-Хелм, идет работа над назначением удобного сообщения из Ковеля в Хелм (Польша), из Ивано-Франковска и Черновцов – в Вадул-Сирет (Румыния) и дополнительные поезда из Чопа в Загонь (Венгрия).
Польша и Германия гарантируют бесплатный проезд украинских беженцев рейсами своих железных дорог.
"Посадка на эвакуационные рейсы "Укрзализныци" приоритетна для пассажиров с приобретенным билетом. Проезд регулярными рейсами в направлениях, не обеспечивающих эвакуацию пассажиров с линии огня, осуществляется на общих условиях проезда", — говорят в "УЗ".
Кроме того, для беженцев в страны ЕС назначили дизель-поезда, которые будут курсировать по маршруту Львов – Ковель – Ягодин – Хелм и обратно.
- 7614/7615 Львов – Ковель – Ягодин – Хелм будет отправляться из Львова 28 февраля в 14:00;
- 7625/7626 Львов – Ковель – Ягодин – Хелм будет отправляться из Львова 28 февраля 02:00.
- 949/950 Львов-Грубешев будет отправляться из Львова 28 февраля и 1-2 марта в 08:00.
Посадка в дизель-поезда – в порядке живой очереди. Предпочтение будет отдаваться женщинам, детям и пожилым людям. По поводу более подробной информации, а также возможных изменений в расписании просят внимательно следить за объявлениями на вокзале.