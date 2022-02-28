"Укрзализныця" сообщила, какие эвакуационные рейсы назначены на сегодня

"Укрзалізниця" возвращается к системному формированию графика движения, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

"Учитывая военное положение в стране и ограничение комендантским часом, некоторые рейсы претерпели изменения. График может меняться в зависимости от оперативной ситуации, кроме того "Укрзалізниця" будет добавлять эвакуационные рейсы" , — говорят в ведомстве.

28 февраля запланированы следующие рейсы по станции Киев:

738 Киев Пассажирский-Запорожье — 11:50;

045 Ужгород-Краматорск — 12:06;

114, 142 Лиман-Львов — 13:34;

749 Киев Пассажирский-Ивано-Франковск — 14:07;

769 Киев Пассажирский-Каменец-Подольский — 14:25;

055 Киев Пассажирский-Рахов — 15:02;

013 Киев Пассажирский-Солотвино — 17:12;

740 Киев Пассажирский-Кривой Рог Главный — 17:22;

790 Киев Пассажирский-Кропивницкий — 17:42;

792 Киев Пассажирский-Кременчуг — 17:42;

726 Киев Пассажирский-Харьков-Пассажирский — 18:03;

081 Киев Пассажирский-Ужгород — 18:30;

067 Киев Пассажирский-Варшава Вс — 18:48.

Дополнительно назначено: 715 Киев Пассажирский-Львов, 20:00.

Кроме того, в течение дня в зависимости от потока пассажиров планируется назначить дополнительные эвакуационные рейсы из столицы в Закарпатье, Волынь и Буковину с возможностью хабовой пересадки в Румынию, Венгрию и Польшу.

Расписание поездов по Харькову:

046 Краматорск-Ужгород — 12:36;

723 Харьков-Пассажирский-Киев Пассажирский — 15:00;

114, 142 Львов-Лиман — 14:39;

015 Харьков-Пассажирский-Рахов — 15:09;

077 Харьков-Пассажирский-Мариуполь — 16:23;

795 Харьков-Пассажирский-Днепр-Главный — 19:27;

021 Харьков-Пассажирский-Трускавец — 20:15;

38 Лиман-Хмельницкий — 21:26;

007 Харьков-Пассажирский-Одесса Главный 21:43;

045 Ужгород-Краматорск — 22:40.

Для улучшения обслуживания пассажиров вместо электропоездов № 7603/7604 и № 7605/7606 сообщением Львов – Перемышль – Львов, которые отправлялись из Львова соответственно в 00:40 и 05:27, назначены электропоезда сообщением Львов – Чоп – Львов.

На вокзале в Чопе создан транспортный хаб. Со станции Чоп в Загонь (Венгрия) продолжает курсировать ежедневно 9 пар поездов.

В 13:30 запланирован рейс Львов-Хелм, идет работа над назначением удобного сообщения из Ковеля в Хелм (Польша), из Ивано-Франковска и Черновцов – в Вадул-Сирет (Румыния) и дополнительные поезда из Чопа в Загонь (Венгрия).

Польша и Германия гарантируют бесплатный проезд украинских беженцев рейсами своих железных дорог.

"Посадка на эвакуационные рейсы "Укрзализныци" приоритетна для пассажиров с приобретенным билетом. Проезд регулярными рейсами в направлениях, не обеспечивающих эвакуацию пассажиров с линии огня, осуществляется на общих условиях проезда" , — говорят в "УЗ".

Кроме того, для беженцев в страны ЕС назначили дизель-поезда, которые будут курсировать по маршруту Львов – Ковель – Ягодин – Хелм и обратно.

7614/7615 Львов – Ковель – Ягодин – Хелм будет отправляться из Львова 28 февраля в 14:00;

7625/7626 Львов – Ковель – Ягодин – Хелм будет отправляться из Львова 28 февраля 02:00.

949/950 Львов-Грубешев будет отправляться из Львова 28 февраля и 1-2 марта в 08:00.

Посадка в дизель-поезда – в порядке живой очереди. Предпочтение будет отдаваться женщинам, детям и пожилым людям. По поводу более подробной информации, а также возможных изменений в расписании просят внимательно следить за объявлениями на вокзале.