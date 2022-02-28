В Харьковской области продлили комендантский час

Комендантский час в Харьковской области 28 февраля начнется в 15.00 часов и завершится завтра в 6.00 утра. Это вызвано большим количеством диверсантов.﻿ Об этом, ссылаясь на председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Есть большое количество диверсионных групп. Поэтому комендантский час на Харьковщине сегодня начнется в 15.00 часов - завершится завтра в 6.00 утра. Отнеситесь с пониманием, это нужно для нашей общей безопасности" , - сообщил он.

Как отметил Синегубов, Вооруженные силы Украины ночью наносили атак врагу еще до того, как те успевали занять свои позиции.

"Российский враг деморализован! Тогда как наша армия получает новое вооружение" , - отметил он.

По его словам, мобилизовался бизнес области, получаем много гуманитарной помощи, поэтому создается областной логистический гуманитарный центр.