Встреча на Припяти. Опубликовано фото, где пройдут переговоры Украины с РФ
Сегодня, 28 февраля, должны пройти переговоры Украины с Россией, которые состоятся на украинско-белорусской границе в районе реки Припять. Министерство иностранных дел Беларуси опубликовало место проведения встречи делегаций, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
"Площадка для переговоров России и Украины в Беларуси подготовлена, ожидается прибытие делегаций", - говорится в сообщении.
Фото: место проведения переговоров Украины и России (twitter.com/BelarusMID)
Сообщается, что переговоры делегаций Украины и России начнутся в течение часа.