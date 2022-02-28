Как криптовалютное сообщество отреагировало на войну РФ против Украины

Криптовалютное сообщество, включая главу FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и основателя Tron Джастина Сана, оказало поддержку Украине на фоне начала военных действий со стороны РФ, биткоин ослаб, но к концу недели отыграл падение, и другие события уходящей недели, сообщает ForkLog.

На фоне войны в Украине биткоин ослаб, но к концу недели отыграл падение

В понедельник, 21 февраля, котировки первой криптовалюты достигли локального минимума вблизи $37 200, после чего вернулись к росту. Падение произошло на фоне обострения геополитической ситуации.

В ночь на 24 февраля Российская Федерация начала военные действия против Украины. За сутки первая криптовалюта подешевела на 8,5%, пробив уровень $35 000. Обвал биткоина потянул за собой вниз остальной рынок. Совокупная капитализация достигла $1,36 трлн.

О влиянии последнего фактора на усиление корреляции между первой криптовалютой и S&P 500 сообщили эксперты Arcane Research. По их наблюдениям, 90-дневный показатель достиг наивысшего с октября 2020 года уровня. Статистическая взаимосвязь биткоина с золотом, напротив, стала негативной.

Сооснователь биржи Huobi Ду Цзюнь допустил, что новый бычий рынок для первой криптовалюты может наступить не ранее конца 2024 или начала 2025 года. Однако он обратил внимание на связь ценовых циклов с халвингами.

На момент написания цифровое золото торгуется вблизи $39 000.

Аналитики Grayscale считают, что для инвесторов, настроенных на долгосрочную перспективу, возникшая волатильность может быть хорошей возможностью для покупки. В компании указали, что биткоин продолжает долгосрочный восходящий тренд, опережая при этом золото.

Большая часть цифровых активов из топ-10 по рыночной капитализации закрыли неделю в красной зоне. Исключение — Ethereum (+0,3%), Terra (+51,4) и Polkadot (+1,9%).

По данным сервиса CoinCodex, за неделю из цифровых активов с умеренной капитализацией больше всего подорожал токен крупнейшего по TVL протокола экосистемы Terra — Anchor Protocol. Цена ANC выросла на 78,18%, до $3,85.

Сильнее других подешевел токен децентрализованного сервиса стейкинга Convex Finance. Цена CVX снизилась на 19,87%, до $19.

Совокупная капитализация криптовалютного рынка составила $1,86 трлн. Индекс доминирования биткоина вырос до 39,98%.

Криптовалютное сообщество поддержало Украину

В пятницу, 25 февраля, на биткоин-адрес украинского благотворительного фонда «Повернись живим» поступило пожертвование в размере 80 BTC (более $3 млн по курсу на момент написания).

27 февраля старейший пул для майнинга биткоина Slush Pool пожертвовал структуре 10 BTC, а также направил 2,5 Ph/s собственного хешрейта в поддержку Украины.

Криптовалютная биржа Binance выделила $10 млн на разрешение гуманитарного кризиса в Украине. Для помощи украинским беженцам и детям компания также запустила благотворительную инициативу с финансовой целью в $20 млн.

В воскресенье мы сообщали, что с момента начала войны криптовалютное сообщество пожертвовало правительству Украины и ряду некоммерческих организаций свыше $13 млн. На момент написания эта сумма, вероятно, уже значительно больше.

Пожертвования в адрес Украины также сделали основатель Tron Джастин Сан и глава платформы FTX Сэм Бэнкман-Фрид. Последний также рассказал, что его компания начислила украинским клиентам по $25 в криптовалюте.

Биткоин-биржи Kuna, WhiteBIT и CEX.io ввели ограничения для пользователей из России. Речь идет о выключении рублевых пар, закрытии ввода и вывода рубля, а также других мерах.

Из-за вторжения в Украину FlexPool, один из крупнейших майнинговых пулов Ethereum, объявил о прекращении обслуживания российских IP-адресов.

Команда извинилась перед российскими пользователями, не поддерживающими вторжение. Единственной возможностью повлиять на ситуацию в FlexPool посчитали экономические санкции, к которым призвали присоединиться других.