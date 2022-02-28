В Минздраве рассказали, что важно иметь в аптечке для бомбоубежища
В Министерстве здравоохранения напомнили о необходимых вещах и препаратах, которые важно взять с собой, если вы находитесь в бомбоубежище после вторжения российских войск в Украину. Об этом, ссылаясь на пресс-службу МОЗ, пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.
"Кроме теплых вещей, воды и продуктов необходимо взять с собой аптечку. Сложите все необходимое в специальную сумку или косметичку", – советуют в ведомстве.
Список необходимых препаратов и предметов для хранилища:
- пластыри разных размеров;
- активированный уголь от интоксикации;
- препарат для снижения жара;
- препарат для обезболивания;
- противоаллергический препарат;
- лекарства от диареи;
- лекарство от желудочной инфекции;
- капли на случай инфекционно-воспалительных заболеваний глаз;
- лекарства, которые вы принимаете (дозировка минимум на неделю) с описанием способа применения и дозы;
- запас масок;
- термометр.
"Напоминаем: если вы имеете хронические заболевания и принимаете систематическое лечение, не забывайте взять лекарства с собой", – добавили в ведомстве.