В Минздраве рассказали, что важно иметь в аптечке для бомбоубежища

В Минздраве рассказали, что важно иметь в аптечке для бомбоубежища
Фото: Рixabay

В Министерстве здравоохранения напомнили о необходимых вещах и препаратах, которые важно взять с собой, если вы находитесь в бомбоубежище после вторжения российских войск в Украину.﻿ Об этом, ссылаясь на пресс-службу МОЗ, пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.

"Кроме теплых вещей, воды и продуктов необходимо взять с собой аптечку. Сложите все необходимое в специальную сумку или косметичку", – советуют в ведомстве.

Список необходимых препаратов и предметов для хранилища:

  • пластыри разных размеров;
  • активированный уголь от интоксикации;
  • препарат для снижения жара;
  • препарат для обезболивания;
  • противоаллергический препарат;
  • лекарства от диареи;
  • лекарство от желудочной инфекции;
  • капли на случай инфекционно-воспалительных заболеваний глаз;
  • лекарства, которые вы принимаете (дозировка минимум на неделю) с описанием способа применения и дозы;
  • запас масок;
  • термометр.
"Напоминаем: если вы имеете хронические заболевания и принимаете систематическое лечение, не забывайте взять лекарства с собой", – добавили в ведомстве.
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