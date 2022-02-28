В Минздраве рассказали, что важно иметь в аптечке для бомбоубежища

В Министерстве здравоохранения напомнили о необходимых вещах и препаратах, которые важно взять с собой, если вы находитесь в бомбоубежище после вторжения российских войск в Украину.﻿ Об этом, ссылаясь на пресс-службу МОЗ, пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.

"Кроме теплых вещей, воды и продуктов необходимо взять с собой аптечку. Сложите все необходимое в специальную сумку или косметичку" , – советуют в ведомстве.

Список необходимых препаратов и предметов для хранилища:

пластыри разных размеров;

активированный уголь от интоксикации;

препарат для снижения жара;

препарат для обезболивания;

противоаллергический препарат;

лекарства от диареи;

лекарство от желудочной инфекции;

капли на случай инфекционно-воспалительных заболеваний глаз;

лекарства, которые вы принимаете (дозировка минимум на неделю) с описанием способа применения и дозы;

запас масок;

термометр.