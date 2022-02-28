МВД: кибервойска взломали базу Кремля и опубликовали телефоны руководителей РФ

МВД совместно с кибервойсками взломали телефонную базу Кремля. Все номера властей – от министерств, Госдумы до администрации президента и главных пропагандистов – теперь есть в открытом доступе, сообщает Сегодня.

"Если есть пять минут, зайдите на чат-бот в телеграме "Власть РФ". На нем вывешены все телефоны руководства Российской Федерации. Наберите кого угодно и запишите на видео или аудио – говорите о чем хотите, а потом выложите в интернет. Это станет потом и огромной доказательной базой, и выбьет из колеи огромное количество людей, которые думают сейчас о войне с Украиной, а теперь пусть думают о своем будущем" , – призывает советник главы МВД Вадим Денисенко.

Адрес бота – @gov_rf_bot