ОГА: Счастье разрушено на 80%, эвакуация невозможна

Город Счастье разрушен россиянами на 80%, эвакуационные автобусы обстреливают Градами. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай во время телемарафона, сообщает Корреспондент.

Он отметил, что таких разрушений не было даже в 2014-2015 годах.

"Мы не можем вывезти людей – транспорт просто расстреливают Градами. Сейчас доступа нет совсем. Люди хотят уехать, но они не знают как... Я общался с координатором ООН, и мы договорились, что если появится какая-то возможность по поводу эвакуации людей с захваченных территорий, он со мной свяжется. Но пока что россияне не идут на контакт" , – подчеркнул Гайдай.

Кроме того он заявил об опасениях относительно безопасности химзавода Азот.

"Завод не работает на полную мощность, нет у него той мощности, которая была в советские времена. Но все равно там есть определенные химикаты, и мы уже ловим диверсантов, которые очень интересуются у местного населения, у работников завода о количестве химикатов, месте их расположения, как туда попасть" , – указал глава Луганской ОГА.