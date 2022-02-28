ЦБ России повысил ключевую ставку до рекордных 20% годовых

Значение ключевой ставки ЦБ, от которой зависит уровень процентных ставок по депозитам и стоимость кредитов, внепланово увеличен более чем вдвое — с 9,5% до 20%. Новое значение стало абсолютным рекордом, сообщает РБК.

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку c 28 февраля 2022 года с 9,5% до 20% годовых. Необходимость такого повышения в ЦБ объяснили «кардинальным изменением» внешних условий для российской экономики.

Резкое повышение ключевой ставки приведет к столь же серьезному увеличению процентных ставок по вкладам в российских банках, что должно компенсировать вкладчикам «возросшие девальвационные и инфляционные риски».

«Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения», — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор пошел на такой шаг на фоне обвала рынков из-за военной операции России на Украине и введения санкций против крупных российских банков и самого ЦБ.

Банк России опубликовал решение о ставке за 15 минут до начала торгов на валютном рынке. На старте сессии на Московской бирже в 10:00 курс доллара вырос с 83 руб. (на таком уровне торги закрылись в пятницу, 25 февраля) до 90 руб. Евро вырос с 93 руб. до 101 руб. Затем торги фактически остановились — доллар, как и евро, уперся в верхние границы торгов. После возобновления торгов в 10:30 курс доллара подскочил до 113 руб.