Кравчук: Переговоры Украины и России на белорусской границе начнутся через 1,5 часа

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что переговоры Украины и России на белорусской границе начнутся в течение 1,5 часов. Украинская делегация уже вылетела польским вертолетом, сообщает РБК-Украина.

"Переговоры еще не начались (по состоянию на 9:20 - ред.). Мы держим связь с Давидом Арахамией. Это правда, что он находится в переговорной группе. Они сейчас еще летят польским вертолетом", — заявила Кравчук.

Она добавила, что украинская делегация понимала, что белорусы и россияне могут в любой момент предаться и никто не собирался ехать напрямую через Полесье.