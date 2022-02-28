ОП: украинская делегация прибыла на границу для участия в переговорах

Украинская делегация прибыла в район украинско-белорусской границы для участия в переговорах с представителями Российской Федерации, сообщает Офис президента.

Ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

Как отметили в ОП, в состав делегации вошли: председатель фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.