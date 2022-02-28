Газ в Европе подскочил на 36%

Скачки цен на газ в Европе обусловлены санкциями, которые вызывают опасения по поводу нехватки энергии, сообщает ПроФинанс.

Европейские цены на природный газ резко выросли, так как очередной раунд санкций против России в минувшие выходные усилил обеспокоенность по поводу нехватки энергии. Фьючерсы, торгуемые в Нидерландах, подскочили на 36% в понедельник. Западные страны согласились ввести новые санкции для дальнейшей изоляции российской экономики и финансовой системы после того, как первоначальные санкции не убедили президента Владимир Путин вывести свои войска из Украины. Хотя решение исключает энергию, есть опасения, что это еще не все. Россия является крупнейшим поставщиком газа в Европу, причем около трети этих поставок обычно проходит по украинским трубопроводам.