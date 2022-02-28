Как поддержать армию в криптовалюте и покупая NFT
В Украине заработали два благотворительных проекта: для поддержки армии через покупку NFT и помощи гражданским в криптовалюте, сообщает AIN.ua.
- Украинская компания 4ireLabs выпустила коллекцию NFT для сбора средств для поддержки украинской армии. Коллекция создана на блокчейне NEAR и рассчитана на его сообщество. За расчет NEAR берет низкую комиссию в один цент.
- Всего в коллекции 20 NFT. Все они по теме российского вторжения, борьбы за свободу Украины и мира.
- Учредители и участники украинских и зарубежных криптопроектов создали фонд Unchain Fund. Он фокусируется на гуманитарной помощи.
- Среди основателей фонда Илья Полосухин из NEAR, Дмитрий Будорин из Hacken, Андрей и Большой из Allbridge.
- Unchain Fund собирает средства в криптовалюте и фиате, координирует гуманитарную помощь, помогает в эвакуации людей и поддержке гражданского населения.
- Подключиться и поддержать фонд можно на сайте , в телеграмм-чате и в Discord.