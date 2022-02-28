Как поддержать армию в криптовалюте и покупая NFT

В Украине заработали два благотворительных проекта: для поддержки армии через покупку NFT и помощи гражданским в криптовалюте, сообщает AIN.ua.

  • Украинская компания 4ireLabs выпустила коллекцию NFT для сбора средств для поддержки украинской армии. Коллекция создана на блокчейне NEAR и рассчитана на его сообщество. За расчет NEAR берет низкую комиссию в один цент.
  • Всего в коллекции 20 NFT. Все они по теме российского вторжения, борьбы за свободу Украины и мира.
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  • Учредители и участники украинских и зарубежных криптопроектов создали фонд Unchain Fund. Он фокусируется на гуманитарной помощи.
  • Среди основателей фонда Илья Полосухин из NEAR, Дмитрий Будорин из Hacken, Андрей и Большой из Allbridge.
  • Unchain Fund собирает средства в криптовалюте и фиате, координирует гуманитарную помощь, помогает в эвакуации людей и поддержке гражданского населения.
  • Подключиться и поддержать фонд можно на сайте , в телеграмм-чате и в Discord.
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