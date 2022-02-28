Как поддержать армию в криптовалюте и покупая NFT

В Украине заработали два благотворительных проекта: для поддержки армии через покупку NFT и помощи гражданским в криптовалюте, сообщает AIN.ua.

Украинская компания 4ireLabs выпустила коллекцию NFT для сбора средств для поддержки украинской армии. Коллекция создана на блокчейне NEAR и рассчитана на его сообщество. За расчет NEAR берет низкую комиссию в один цент.

Всего в коллекции 20 NFT. Все они по теме российского вторжения, борьбы за свободу Украины и мира.