В Киеве водителей, занимающих полосу общественного движения, будут воспринимать как диверсантов

Киевгорадминистрация запретила гражданским автомобилям личного пользования занимать полосу общественного транспорта. Об этом сообщает телеграм-канал﻿ КГГА.

"К сведению водителей! Занимать полосу общественного транспорта строго-настрого запрещено! Автомобили, двигающиеся полосой общественного транспорта, будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп! Реагирование будет соответствующим", - подчеркивается в сообщении в телеграм-канале КМДА.

Пользоваться полосой общественного транспорта могут:



авто со спецгрузами

общественный транспорт

военная техника

кареты скорой помощи

В горадминистрации подчеркнули, что Киев живет в условиях военного положения.