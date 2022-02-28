В Киеве водителей, занимающих полосу общественного движения, будут воспринимать как диверсантов
Киевгорадминистрация запретила гражданским автомобилям личного пользования занимать полосу общественного транспорта. Об этом сообщает телеграм-канал КГГА.
"К сведению водителей! Занимать полосу общественного транспорта строго-настрого запрещено! Автомобили, двигающиеся полосой общественного транспорта, будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп! Реагирование будет соответствующим", - подчеркивается в сообщении в телеграм-канале КМДА.
Пользоваться полосой общественного транспорта могут:
- авто со спецгрузами
- общественный транспорт
- военная техника
- кареты скорой помощи
В горадминистрации подчеркнули, что Киев живет в условиях военного положения.