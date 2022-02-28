В Киеве водителей, занимающих полосу общественного движения, будут воспринимать как диверсантов

В Киеве водителей, занимающих полосу общественного движения, будут воспринимать как диверсантов
Фото: facebook.com/bogdancorp

Киевгорадминистрация запретила гражданским автомобилям личного пользования занимать полосу общественного транспорта. Об этом сообщает телеграм-канал﻿ КГГА. 

"К сведению водителей! Занимать полосу общественного транспорта строго-настрого запрещено! Автомобили, двигающиеся полосой общественного транспорта, будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп! Реагирование будет соответствующим", - подчеркивается в сообщении в телеграм-канале КМДА.

Пользоваться полосой общественного транспорта могут:

  • авто со спецгрузами
  • общественный транспорт
  • военная техника
  • кареты скорой помощи

В горадминистрации подчеркнули, что Киев живет в условиях военного положения.

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