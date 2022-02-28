Половина валютных резервов России будет заморожена санкциями ЕС

Почти половина валютных резервов России будет заморожена с введением санкций Европейского Союза, поскольку они хранятся в банках стран G7, сообщает Лига.Финансы.

"Половина финансовых резервов Центробанка России будет заморожена. Санкции сильно повлияют на финансовую систему России в целом", – сообщил Боррель на пресс-конференции.

На вопрос журналиста, почему санкции блокируют только половину валютных резервов Центробанка России, Боррель ответил, что ЕС может блокировать только те, активы, которые находятся в юрисдикции ЕС.

"Мы не можем заморозить резервы, которые находятся в России или Китае. Россия готовилась к возможным санкциям, заблаговременно отказываясь от доллара, "вкладывая" свои активы в китайский юань. Россия прятала свои активы, чтобы они не были заблокированы", – объяснил Боррель.

Боррель также заявил, что страны ЕС вводят санкции с четким месседжем к россиянам, которые сделали возможным вторжение России в Украину, что они должны заплатить "высокую цену за свои действия".

По словам Борреля, новый четвертый пакет санкций касается российских бизнесменов, олигархов и чиновников РФ.