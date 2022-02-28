Укроборонпром передал ВСУ тысячи единиц вооружения

За 100 часов войны с РФ Укроборонпром передал украинским силовым структурам тысячи единиц техники и оружия, сообщает гендиректор концерна Юрий Гусев.

Так, были переданы:

- военная техника, в т.ч. танки, БМП, БТР и бронеавтомобили – более 50 ед.

- специальная, грузовая и легковая автомобильная техника – 45 ед.

- минометы и гранатометы – 574 ед.

- другое вооружение разных систем и калибров – более 170 ед.

- ракеты – около 600 ед.

- другие боеприпасы – 105 тыс. ед.

- взрывные устройства – 12 тыс. ед.

Как отметил гендиректор, кроме сборки и ремонта украинской техники, Укроборонпром готов к ремонту трофейной, о чем уже договорились с Генштабом ВСУ.