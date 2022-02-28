Запорожский горсовет: Оккупанты ночью атаковали аэропорт Запорожья

Ночью российские оккупанты совершили атаку на международный аэропорт Запорожье. Нападение успешно отразили.﻿ Об этом заявил Запорожской городского совета Анатолий Куртев, сообщает Новое время.

По его словам, в результате обстрела в Военстрое, который находится рядом с аэропортом, была повреждена котельная. Ночью люди остались без отопления и горячей воды.

На данный момент работа котельной возобновлена. Жители Военстроя уже с теплом.