Запорожский горсовет: Оккупанты ночью атаковали аэропорт Запорожья
Ночью российские оккупанты совершили атаку на международный аэропорт Запорожье. Нападение успешно отразили. Об этом заявил Запорожской городского совета Анатолий Куртев, сообщает Новое время.
По его словам, в результате обстрела в Военстрое, который находится рядом с аэропортом, была повреждена котельная. Ночью люди остались без отопления и горячей воды.
На данный момент работа котельной возобновлена. Жители Военстроя уже с теплом.