Зеленский – военным РФ: бросайте технику и уходите

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на пятый день войны, а также о беспрецедентной поддержке Украины. ﻿﻿Соответствующее видеообращение размещено на официальной странице президента в Facebook﻿.

"Нам часто говорили, что украинцы "не такие" и должны десятилетиями выполнять "домашние задания" – но сейчас мы проявили себя по полной", – сказал президент.

Он также добавил, что за 4 суток погибли 16 украинских детей, еще 45 – ранены.

"Уже 4,5 тысяч солдат из РФ убито – ради чего вы сюда пришли? Ради чего идете из нашего Крыма? Бросайте технику и уходите, не верьте вашим командирам и пропагандистам. Спасайте ваши жизни!" – обратился Зеленский к россиянам.

Президент подтвердил, что участники боевых действий с боевым опытом будут освобождены из-под ареста и смогут компенсировать свою вину в самых жарких точках войны.