Данилов: украинское руководство начало перехватывать военную инициативу

Украинскому военному руководству во главе с Верховным главнокомандующим – президентом Украины Владимиром Зеленским на пятый день противостояния полномасштабному российскому вторжению удалось начать процесс перехвата военной инициативы. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает Интерфакс-Украина.

"План российского вторжения был построен на принципах их нацистских предшественников – молниеносный проход бронетанковых механизированных колонн вглубь территории, уничтожение объектов критической инфраструктуры, блокирование крупных городов, разрушение логистических связей, с применением ДРГ создание ситуации паники и хаоса и проведение специальных операций по уничтожению руководства страны… На сегодняшний день ни одна из целей орковского плана не была достигнута. Дан отпор по всем направлениям. Но тяжелые бои продолжаются" , - написал Данилов.

Он отметил, что на пятый день героической борьбы украинские военные, территориальная оборона, весь сектор безопасности и обороны работает в режиме полной мобилизации.

При этом секретарь СНБО подчеркнул важность информационного противодействия, отметив одну из критических проблем для военного руководства РФ - вопрос необходимости сокрытия реальных потерь войск вторжения, которые постоянно увеличиваются, и которые становится все труднее скрывать.

"Поэтому одной из основных задач украинского информационного сопротивления является максимально полное донесение жителям России и родственникам российских военных реальной ситуации с количеством жертв. Наша цель – расшатать врага на его территории, максимально поднять уровень протестных настроений внутри России относительно необходимости немедленного прекращения войны" , - написал Данилов.

Информационно воевать на территории врага, по его словам, следует всеми возможными инструментами воздействия: через общение со знакомыми и родственниками, проживающими в РФ, через социальные сети и популярные паблики, создавать дезорганизующее видео и текстовый контент, и доносить его до российских военных, работать с национальными республиками РФ.