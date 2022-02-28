Граждан призвали сообщать о завышенных ценах на "социальные" продукты питания

Предприниматели, реализующие социально значимые продукты питания с ограниченной правительством 10%-й торговой наценкой, не должны завышать цены на них свыше разрешенного уровня, при этом гражданам следует сообщать в Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей о подобных правонарушениях, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее обращение обнародовано на сайте Госпродпотребслужбы в воскресенье вечером.

"Вниманию производителей и реализаторов пищевых продуктов! Во времена, когда вся страна сплотилась для противодействия военной агрессии, повышение цен на хлеб и другие продукты недопустимо. Обращаем внимание, что цены на продукты питания должны оставаться на уровне цен, установленных на 23 февраля 2022 года. Госпродпотребслужба также просит граждан сообщать о случаях завышения цен на продукты питания", - указано на сайте ведомства.

Как сообщалось, Кабинет министров в январе 2022 года установил торговую наценку на уровне не выше 10% для следующих "социальных" товаров: гречневой крупы, сахара-песка, пшеничной муки высшего сорта, макаронных изделий украинского производства, пастеризованного молока жирностью 2,5% (в пленке),подсолнечного масла, куриных яиц категории С1, птицы (куриная тушка), сливочного масла жирностью 72,5%.