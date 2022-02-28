Банк России пытается противостоять санкциям

Банк России экстренно повысил стоимость заимствований после жестких санкций к РФ и обвала российских активов на фоне вторжения России в Украину, сообщает ПроФинанс.

Ключевая ставка повышена до 20% с 9,5% с 28 февраля, говорится в сообщении Центробанка РФ по итогам внеочередного заседания совета директоров.

«Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски, — сообщил регулятор. — Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения».

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции финрынков, инфляции и развития экономики, сообщил Банк России.

Центробанк ввел обязательную продажу 80% валютной выручки экспортерами и установил ценовой коридор для курса рубля, а также возобновил покупку золота на внутреннем рынке. Кроме того, ЦБР принял меры по устойчивости кредитных организаций и распускает макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребительским кредитам и ипотечным кредитам в 733 миллиарда рублей.

Верхняя граница по паре USDRUB_Tom 90,00/$, верхняя граница по паре EURRUB_Tom — 101,1925/евро, говорится в сообщении Мосбиржи. Границы могут меняться только по отдельному решению ЦБР.