Глава Сумской ОГА: ВСУ уничтожили "Грады", направленные на Сумы
Под Сумами Вооруженные Силы Украины уничтожили позицию "Градов", направленных на город.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий на своем официальном канале в Телеграм.
Он отметил, что в целом по области ночь прошла спокойно.
"Сумщина. Ночь была тихой. Стоявшую на Сумы позицию Градов уничтожили наши ВСУ! Спасибо всем причастным. Сражаемся, у нас это хорошо получается!" – написал глава Сумской ОГА.
Живицкий добавил, что подробную информацию по ситуации в области он предоставит позднее.