Макрон встретится с канцлером ФРГ и председателем ЕК
Президент Франции Эмманюэль Макрон позднее в понедельник проведет встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже. Об этом, со ссылкой на французское телевидение, сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно канцелярии французского лидера, Макрон примет их в Елисейском дворце на ужин, в ходе которого они обсудят ситуацию вокруг Украины и "европейский суверенитет".
В Елисейском дворце также указали, что во второй половине дня в понедельник Макрон примет участие в видеоконференции с лидерами стран-членов НАТО, чтобы
"продолжить тесное сотрудничество между союзниками и европейскими партнерами" по ситуации вокруг Украины.