Макрон встретится с канцлером ФРГ и председателем ЕК

Президент Франции Эмманюэль Макрон позднее в понедельник проведет встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже. Об этом, со ссылкой на французское телевидение, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно канцелярии французского лидера, Макрон примет их в Елисейском дворце на ужин, в ходе которого они обсудят ситуацию вокруг Украины и "европейский суверенитет".