Зеленский: Украина обратилась в ЕС с просьбой о немедленном присоединении

Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре, заявил в видеообращении в понедельник утром президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы обращаемся к Евросоюзу о неотложном присоединении Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша мечта – быть вместе со всеми европейцами и главное – быть на равных" , - заявил он.

По его словам, "европейцы понимают, что наши солдаты борются за наше государство, а значить за всю Европу, за мир, для всех стран Евросоюза, за жизнь детей, равноправие, демократию".