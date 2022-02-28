Мэр Мариуполя: Под Мариуполем уничтожен очередной самолет РФ

Украинские военнослужащие уничтожили российский самолет, обстреливавший поселок Сартану и Левобережный район Мариуполя. Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, сообщает Корреспондент.

Самолет захватчиков уничтожил бойцы ВСУ, Нацгвардии и полка Азов.