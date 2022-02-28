Мэр Мариуполя: Под Мариуполем уничтожен очередной самолет РФ

Мэр Мариуполя: Под Мариуполем уничтожен очередной самолет РФ

Украинские военнослужащие уничтожили российский самолет, обстреливавший поселок Сартану и Левобережный район Мариуполя. Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, сообщает Корреспондент.

Самолет захватчиков уничтожил бойцы ВСУ, Нацгвардии и полка Азов.

"Наши уважаемые военные - Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия и полк Азов уничтожили вражеский самолет российских оккупантов, который вчера четыре раза обстреливал поселок Сартану и Левобережный район Мариуполя", - написал Бойченко в Facebook.
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