На спецсчет для армии перевели уже более миллиарда гривен – НБУ

На понедельник Национальный банк получил более миллиарда гривен помощи для армии – спецсчет открыли 4 дня назад, заявили ﻿в пресс-службе НБУ, сообщает Экономическая правда.

Часть этих средств Национальный банк уже перечислил на нужды Национальной гвардии (450 млн грн).

В целом, средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества – из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и еще многих стран мира.