Синхронизация с ENTSO-e: Министры энергетики ЕС собирают внеочередное заседание

Министры энергетики ЕС в понедельник проведут внеочередное заседание Совета, чтобы обсудить ситуацию в Европе после начала войны в Украине, сообщает Экономическая правда.

"После вторжения российских войск в Украину министры энергетики ЕС соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить текущую ситуацию на энергетическом рынке в Европе" , – говорится в сообщении.

Как отмечается, вторжение России в Украину повлекло за собой рост цен на газ в ЕС и мировых цен на нефть. Этот рост происходит в контексте существующего всплеска цен на энергоносители в Европе.

"24 февраля Европейский совет призвал к действиям на всех уровнях и предложил Комиссии рассмотреть чрезвычайные меры, в том числе для энергетического сектора.

В этой связи министры энергетики собираются на встречу, чтобы обсудить последствия кризиса в Украине, в частности, по безопасности, поставке и ценам на энергоносители, а также возможные действия", - сообщает пресс-служба.

По данным собеседников ЭП, на заседании планируется обсудить вопросы, касающиеся синхронизации украинской энергосистемы с ENTSO-е.