Axios: правительство Израиля отказалось принимать российских олигархов

Российские олигархи из санкционных списков не смогут найти убежище в Израиле, сообщает Деловая столица.

Соответствующее решение приняло израильское правительство.

Как пишет издание Axious, глава МИД Израиля Яир Лапид посоветовал членам кабмина не помогать российским олигархам еврейского происхождения.

"Вы должны быть очень осторожны, потому что у этих парней есть связи, и они могут позвонить вам по телефону и попросить вас о чем-то… Ни на что не соглашайтесь, потому что это может нанести дипломатический ущерб. Скажите, что не можете им помочь, и дайте им номер министерства иностранных дел" , — сказал он.

Также Лапид сделал это высказывание после сообщений, что некоторые израильские учреждения обратились с письмом к Тому Найдесу, послу США в Израиле, с просьбой не вводить санкции против Романа Абрамовича.