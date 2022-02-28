Словакия разрешила въезд украинцам без биометрического паспорта

Министерство внутренних дел Словакии объявило, что всем украинцам, выезжающим за границу после нападения России на Украину, будет разрешен въезд в страну, в том числе тем, у кого нет действующего проездного документа. Об этом, ссылаясь на местные СМИ, пишет Евгения Тугушева, РБК-Украина.

Въезд разрешен всем лицам, как сообщается на сайте Minv.sk.

"После индивидуальной оценки мы также разрешим въезд на территорию Словацкой Республики лицам, не имеющим действующего проездного документа (биометрического паспорта)" , — отмечается в сообщении министерства, опубликованном в пятницу, 25 февраля 2022 года.

Согласно пресс-релизу, словацкая полиция обеспечивает нормальное функционирование при пересечении границы с Украиной. Все пограничные переходы функционируют, за исключением железнодорожного пограничного перехода Черна-над-Тисоу – Чоп, где остановлено пассажирское движение.